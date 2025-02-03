Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Mekke'de Umre Yaptı

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Pazar günü Riyad'a gelen Şara, ardından Mekke'ye geçerek umre ziyareti gerçekleştirdi.

Riyad'da resmi temaslarda bulunan Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmelerin ardından Mekke'ye giden Şara, umre ziyaretini eşi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile birlikte gerçekleştirdi.

Bu ziyaret, Şara'nın uluslararası alanda Suriye'nin geçiş dönemi hükümetini temsil etme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Umre ziyareti, dini bir görev olmanın yanı sıra, bölgesel ilişkiler açısından da önem taşıyor.