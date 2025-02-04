Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara: 'Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4-5 Yıl İçinde'

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan Önemli Açıklamalar

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Syria TV'ye yaptığı açıklamalarda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 ila 5 yıl içerisinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Şara, geçiş döneminin önemli bir aşamasına girildiğini vurguladı.

Ulusal Konferans ve Anayasa Süreci

Şara, Suriye halkının çeşitli kesimlerinin katılımıyla bir ulusal konferans için hazırlık komitesinin kurulacağını ve bu konferans sonrasında bir anayasa bildirgesinin yayımlanacağını belirtti. Geçiş döneminin yasalar çerçevesinde özgürlüklerin genişlemesine olanak tanıyacağını ifade eden Şara, Suriye'nin geleceğinin cumhuriyetçi bir sistem ile şekilleneceğini vurguladı.

Seçim Zorlukları ve Reform Süreci

Rusya'da Suriye'nin birçok bölgesinin hala devletin kontrolü dışında olduğunu hatırlatan Şara, bununla birlikte seçim yapmanın zorluklarına dikkat çekti. Ülke içindeki çeşitli grupların ve SDG (PKK/YPG) ile yürütülen görüşmelere de değinerek, bu sorunların çözümüne yönelik adımlar atıldığını yineledi.

Suçluların Peşindeyiz

Şara, Suriye halkına karşı suç işleyenlerin peşini bırakmayacaklarını belirtti. Rejimle mücadelenin ilk adımının devrilmesi olduğunu ifade eden Şara, Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için gerekli insan kaynağına sahip olduğunu anlattı. Ayrıca, bir Kurtuluş Hükümeti kurduklarını ve pek çok şehirde iç barışın sağlandığını ifade etti.

Ekonomi Reformları ve Yolsuzluk Mücadelesi

Ülkenin ekonomik reformlara ihtiyaç duyduğuna vurgu yapan Şara, yolsuzlukla mücadele edeceklerini ve ekonomik politikaları yeniden yapılandıracaklarını açıkladı. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından on yıllık bir ekonomik plan üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Eski Rejim ve Captagon Sorunu

Şara, eski Esed rejimi'nin Suriye'yi captagonun en büyük üreticisi haline getirdiğini ve bu durumun tüm bölge için tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, devrik rejim döneminde İranlı milislerin varlığının da ciddi sorunlar yarattığını sözlerine ekledi.