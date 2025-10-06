Suriye Halk Meclisi seçim sonuçları: 119 milletvekili belirlendi

Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında düzenlenen basın toplantısında, Rakka, Haseke ve Süveyda illeri dışında kalan 11 ildeki 50 seçim bölgesinde gerçekleştirilen seçimlerde 119 milletvekilinin belirlendiğini açıkladı.

Seçim sonuçlarının kapsamı

Necme, seçilen milletvekili sayısının 119 olduğunu, Meclis'te toplam 140 milletvekili olması gerektiğini ve Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka, Haseke ve Süveyda illerinde siyasi çözüm sağlandıktan sonra yapılacak seçimlerle kalan 21 sandalyenin doldurulacağını belirtti.

Seçilen milletvekilleri arasında 6 kadın ve 2 Hristiyan vekilin bulunduğunu söyleyen Necme, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak üçte birlik kontenjanın ise seçmen heyetinden bağımsız olacağını vurguladı.

Necme ayrıca, Haseke, Rakka ve Süveyda illerinde seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin planlamaları görüşmek üzere Yüksek Seçim Komitesi'nin yarın toplanacağını duyurdu.

İller bazında milletvekili dağılımı

Seçim sonuçlarına göre illere göre dağılım şu şekilde gerçekleşti: Halepten 30, Şamdan 10, Şam Kırsalı'ndan 12, Humustan 12, Hamadan 12, Lazkiye'den 10, Tartus'tan 2, Deyrizor'dan 10, İdlib'den 12, Dera'dan 6 ve Kuneytra'dan 3 milletvekili Halk Meclisi'ne girmeye hak kazandı.

Komitenin değerlendirmesi ve sonraki takvim

Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed, sandıklardan çıkanların 119 "Suriyeli aday" olduğunu belirterek, "Bizim için önemli olan, kotalar ya da paylaşımlar değil, ülke için çalışabilecek ve yeniden inşa sürecine katkı sağlayacak yetkin kişilerin seçilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Komite üyesi İmad Bark, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak 70 milletvekilinin bu hafta içinde belirleneceğini, Halk Meclisi'nin ilk oturumunun ise ay sonuna doğru yapılmasının beklendiğini kaydetti.

