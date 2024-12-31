DOLAR
35,36 -0,1%
EURO
36,6 0,47%
ALTIN
2.983,55 -0,71%
BITCOIN
3.328.929,89 0,47%

Suriye Hristiyan Din Adamları, Yeni Yönetim Lideri Ahmed Şara'yı Ziyaret Etti

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Hristiyan din adamlarını kabul etti. Ziyaret sonrası toplumun birleşmesi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:03
Suriye Hristiyan Din Adamları, Yeni Yönetim Lideri Ahmed Şara'yı Ziyaret Etti

Suriye'de Dini Birliktelik: Ahmed Şara Hristiyan Din Adamlarını Ağırladı

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Hristiyan toplumunun din adamlarından oluşan bir heyeti kabul etti. Bu önemli ziyaret, din adamlarının Suriye'nin geleceği hakkındaki endişe ve umutlarını paylaştıkları bir platform oldu.

Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından servis edilen fotoğraflarla belgelenen kabul, Şam'daki sarayda gerçekleşti. Bu buluşmanın, özellikle uzun süredir süren çatışmaların ardından Suriye'de dini ve toplumsal uyum sağlanmasına yönelik bir adım olduğu vurgulanıyor.

2011 yılında başlayan iç savaş öncesinde Suriye’nin nüfusunun yaklaşık 23 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu Hristiyanların oluşturması, dinler ve kültürler arası etkileşimin önemini gözler önüne seriyor.

Ahmed Şara'nın liderlik pozisyonu, Suriye'nin sosyo-kültürel dengelerini koruma adına bir fırsat sunabilir. Din adamlarının ziyareti, bu bağlamda dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Yalnız Yaşayan Ömer Aktepe Evinde Ölü Bulundu
2
Adana'da Mekke'nin Fetih Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
3
Eyüpsultan'da İETT Otobüsüne Çarpan Otomobilde İki Yaralı
4
Kampanya: İsrail, Gazze'deki Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi Serbest Bırak!
5
Gök Vatanın 'Demir Kartalları' Yeni Yıla Nöbette Girdi
6
Adana'da Helikopter Kaza İncelemesi
7
Fransa, Almanya ve Polonya'dan Gürcistan'daki Siyasi Krizle İlgili Endişeli Açıklama

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler