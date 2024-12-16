Suriye İnsan Hakları Ağı, Ekonomik Yaptırımların Kaldırılmasını Talep Ediyor

Suriye İnsan Hakları Ağı'ndan Ekonomik Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğini açıkladı. SNHR, 8 Aralık'ta Baas rejiminin çöküşünün ardından gelişen yeni durumu ve buna bağlı uluslararası yaptırımlara ilişkin düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Açıklamada, "Suriye'ye uygulanan yaptırımlar, Mart 2011'den bu yana Esed rejiminin Suriye halkına karşı işlediği ciddi ihlalleri durdurmada Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin başarısızlıklarının bir sonucu olarak uygulanmıştır." ifadesi dikkat çekiyor. Bu bağlamda, ABD, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin, Esed rejimi üzerinde baskı oluşturmak ve siyasi çözümü zorlamak adına yaptırımlar uyguladığı vurgulandı.

SNHR, rejimin çökmesiyle birlikte Suriye'deki durumun önemli ölçüde değiştiğine işaret ederek, bu yaptırımların artık caydırıcılık ve cezalandırma etme işlevini yitirdiğini belirtti. Ayrıca, "Yaptırımlar mültecilerin ve yerinden edilenlerin geri dönüşünü engelleyen büyük bir engel teşkil etmektedir." açıklaması da yapıldı.

Ayrıca, Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların, rejimin işlediği suçlar nedeniyle alındığı ifade edilerek, "Rejimin devrilmesiyle birlikte bu durum ortadan kalkmıştır." denildi. SNHR, insani durumun kötüleşmemesi için bu yaptırımların sadece çöken rejimin yetkililerine uygulanmasını talep etti.

Yeni Hükümetten Reform Talepleri

SNHR, yeni Suriye hükümetine insan hakları standartlarına uyma ve toplumda adalet ile eşitliği güçlendirecek reformlar yapma çağrısında bulundu. Ayrıca, "BM ve uluslararası kuruluşlardan yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk yapmalarını ve reformların uygulanmasını denetlemelerini talep ediyoruz." şeklinde bir çağrı yapıldı.

Bu gelişmelerle birlikte, Suriye’de siyasi geçiş süreci ve yeniden inşa çabalarının desteklenmesi gerektiği ifadeleri önem kazandı.