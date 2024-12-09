Suriye İstanbul Başkonsolosluğu'na Devrim Bayrağı Asıldı

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda Tarihi Olay

Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi sonrası tarihi bir değişim yaşadı. Dün, başkonsolosluğun balkonundan kaldırılan Baas rejimi bayrağının yerine Suriye devrimi bayrağı asıldı.

Değişimin Görgü Tanıkları

Bayrağın sabah saatlerinde konsolosluk çalışanları tarafından balkona asıldığı öğrenilirken, bu olay devrim taraftarları arasında büyük bir sevinçle karşılandı. İlgili gelişmeler, Suriye'deki siyasi değişim rüzgarlarının İstanbul'a yansıdığını gösteriyor.

Bu anlamlı hadise, Baas rejiminin ülkede yarattığı uzun süreli baskının sona erdiğinin sembolik bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Konsolosluk önünde toplanan vatandaşlar, bu değişimi coşkuyla selamladı.

Şişli'deki Suriye'nin Başkonsolosluğu binasına 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli muhaliflerin "devrim bayrağı" asıldı.

Şişli'deki Suriye'nin Başkonsolosluğu binasına 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli muhaliflerin "devrim bayrağı" asıldı.