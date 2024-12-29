Suriye İstihbarat Belgeleri: 12 Yaşındaki Çocuk Dahi Sorgulandı

Suriye İstihbarat Belgelerinde Şok Edici Detaylar
İngiltere merkezli The Sunday Times, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed yönetiminin istihbarat belgelerine ulaştı ve yapılan analizler, bu belgelerde 12 yaşındaki bir çocuğun dahi sorgulandığını ortaya koydu.
Esed Rejiminin İzleme Yöntemleri
Gazete, Suriye'nin Humus kentindeki dört istihbarat üssüne girerek, Esed rejiminin gizli belgelerini inceledi. Analizlerde, rejimin gizlilik içinde yapılanmasına benzetildiği Doğu Almanya İstihbarat Servisi Stasi ile benzerlikler vurgulandı. Özellikle, rejimin, kendine bağlı olsa bile şüpheli gördüğü kişilerin hakkında kapsamlı kayıtlar tuttuğu tespit edildi.
Bunun yanında, telefon dinleme, bilgisayarlara sızma ve şüphelilerin takibi ile elde edilen kayıtların “inanılmaz derecede kapsamlı” Belgelerde, rejim tarafından alıkonulan kişilerin, hapishanelere götürülmeden önce “fiziksel şiddete” Rejim karşıtı protestolara katıldıkları ve muhalefeti destekledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan bireylerin, “terörizm” Raporlara göre, 12 yaşındaki bir çocuğun devrik lider Esed'in fotoğrafını yırtıp çöpe attığı için öğretmeni tarafından ihbar edilmesi üzerine sorgulandığı öğrenildi. Çocuk, sıradan bir davranış sergilediğini ifade etmesine rağmen, ailesinin soruşturulmasının ardından “suçsuz” Analiz edilen belgeler, Suriyelilerin “casus” Bunların yanı sıra, bazı rejim güçlerinin “çifte ajanlık”
İşkence ve Sorgulama Yöntemleri
Çocukların Dahi Hedef Alındığı Belgelerde Ortaya Çıktı
Casusluk Faaliyetleri ve Toplumda Korku
Belgelerde, rejim tarafından alıkonulan kişilerin, hapishanelere götürülmeden önce “fiziksel şiddete” Rejim karşıtı protestolara katıldıkları ve muhalefeti destekledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan bireylerin, “terörizm” Raporlara göre, 12 yaşındaki bir çocuğun devrik lider Esed'in fotoğrafını yırtıp çöpe attığı için öğretmeni tarafından ihbar edilmesi üzerine sorgulandığı öğrenildi. Çocuk, sıradan bir davranış sergilediğini ifade etmesine rağmen, ailesinin soruşturulmasının ardından “suçsuz” Analiz edilen belgeler, Suriyelilerin “casus” Bunların yanı sıra, bazı rejim güçlerinin “çifte ajanlık”
Rejim karşıtı protestolara katıldıkları ve muhalefeti destekledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan bireylerin, “terörizm” Raporlara göre, 12 yaşındaki bir çocuğun devrik lider Esed'in fotoğrafını yırtıp çöpe attığı için öğretmeni tarafından ihbar edilmesi üzerine sorgulandığı öğrenildi. Çocuk, sıradan bir davranış sergilediğini ifade etmesine rağmen, ailesinin soruşturulmasının ardından “suçsuz” Analiz edilen belgeler, Suriyelilerin “casus” Bunların yanı sıra, bazı rejim güçlerinin “çifte ajanlık”
Raporlara göre, 12 yaşındaki bir çocuğun devrik lider Esed'in fotoğrafını yırtıp çöpe attığı için öğretmeni tarafından ihbar edilmesi üzerine sorgulandığı öğrenildi. Çocuk, sıradan bir davranış sergilediğini ifade etmesine rağmen, ailesinin soruşturulmasının ardından “suçsuz” Analiz edilen belgeler, Suriyelilerin “casus” Bunların yanı sıra, bazı rejim güçlerinin “çifte ajanlık”
Analiz edilen belgeler, Suriyelilerin “casus” Bunların yanı sıra, bazı rejim güçlerinin “çifte ajanlık”
Bunların yanı sıra, bazı rejim güçlerinin “çifte ajanlık”