Suriye İstihbarat Belgeleri: 12 Yaşındaki Çocuk Dahi Sorgulandı

Suriye İstihbarat Belgelerinde Şok Edici Detaylar

İngiltere merkezli The Sunday Times, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed yönetiminin istihbarat belgelerine ulaştı ve yapılan analizler, bu belgelerde 12 yaşındaki bir çocuğun dahi sorgulandığını ortaya koydu.

Esed Rejiminin İzleme Yöntemleri

Gazete, Suriye'nin Humus kentindeki dört istihbarat üssüne girerek, Esed rejiminin gizli belgelerini inceledi. Analizlerde, rejimin gizlilik içinde yapılanmasına benzetildiği Doğu Almanya İstihbarat Servisi Stasi ile benzerlikler vurgulandı. Özellikle, rejimin, kendine bağlı olsa bile şüpheli gördüğü kişilerin hakkında kapsamlı kayıtlar tuttuğu tespit edildi.