Suriye Kızılayı'ndan 10 İlde Kan Bağışı Kampanyası

Suriye Kızılayı, 'Bize katıl, bir hayat kurtar' sloganıyla 10 ilde büyük kan bağışı kampanyası başlattı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 23:41
Suriye Kızılayı'ndan 10 İlde Kan Bağışı Kampanyası

Suriye Kızılayı'ndan Geniş Çaplı Kan Bağışı Kampanyası

Suriye Kızılayı, "Bize katıl, bir hayat kurtar" sloganıyla 10 ilde geniş çaplı kan bağışı kampanyası başlattı. Eş zamanlı olarak yürütülen bu kampanya, kan stoklarını artırmak ve acil kana ihtiyaç duyan hastalara destek sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Kampanya, Şubat ayı sonuna kadar sürmesi planlanmakta olup, 14 bin bağışçıya ulaşma hedefi güdülmektedir. Suriye Kızılayı Medya ve İletişim Koordinatörü Dina Seleme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talasemi, lösemi hastaları, cerrahi operasyon bekleyen hastalar ve kazazedeler için acil kana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Seleme, "Ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşların da bağış yapmasını kolaylaştırıyoruz. Umarız toplumun her kesimi bu kampanyaya destek verir ve kan eksikliği sorununu birlikte aşarız" diyerek herkesi bağış yapmaya davet etti.

Kampanyaya Destek Verenlerden Biri: Rifai

Kampanyaya destek veren bağışçılardan Rifai, ismini vermek istemediğini belirterek, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde insanlara yardım etmenin en iyi yolu kan bağışında bulunmak" ifadelerini kullandı. Rifai, hastaların kana ihtiyacı olduğunu vurgularken, "Şimdiye kadar 17'den fazla kez kan bağışında bulundum ve vatanımın çocuklarına destek olabildiğim için mutluyum" şeklinde konuştu.

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