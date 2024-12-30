Suriye Lideri Ahmed Şara: 'PKK/YPG'nin Üssü Olmasına İzin Vermeyeceğiz'

Suriye'deki Yeni Yönetimden Çarpıcı Açıklamalar

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, ülkesinin "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü" olmasına izin vermeyeceklerini duyurdu. Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta, Suriye'deki siyasi durumu, anayasa çalışmaları ve gelecekteki seçimler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Anayasa ve Seçimler

Şara, Ulusal Diyalog Konferansı'nın toplumun tüm kesimlerini bir araya getireceğini belirterek, "Bu konferansta her kesim katılım fırsatı bulacak. Suriye meselesini öne çıkaracak ve geçiş döneminde önemli kararların oylamasını katılımcılara bırakacağız," dedi.

Yakın zamanda İdlib bölgesinde sunulan hizmetlerin benzerlerini Suriye geneline yayacaklarını kaydeden Şara, "Suriye'nin sadece İdlib gibi değil, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki bir yıl içinde köklü değişiklikler bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Devrik Rejim ve İleriye Dönük Hedefler

Devrik rejimin geride "toplumsal bölünmüşlük" bıraktığını belirten Şara, "İntikam kafasından uzak durmalıyız. Sorunların akıllıca ve sakin bir şekilde çözümünü bulmalıyız. Bazı suçlu isimlerin peşine düşüp adalet önüne çıkaracağız," ifadelerini kullandı.

Heyet Tahrir Şam ve PKK/YPG ile İlişkiler

Şara, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) hakkında kesin fesih kararı alacaklarını vurgulayarak, "Ülke devrimci mantıkla yönetilemez. Konferansta resmi olarak feshedilecektir," dedi. PKK/YPG ile olan ilişkiler hakkında ise, Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek ve bu grubu hükümetin silahlı kuvvetlerine katmak için müzakereler yürütüldüğünü belirtti.

Seçim Süreçleri ve Ekonomik Reformlar

Şara, Suriye halkının sabrı ve fedakarlığının rejimi devirme sürecindeki önemli etken olduğuna dikkat çekerek, seçimlerin yaklaşık 4 yıl sonra düzenlenebileceğini ve bunun için kapsamlı bir nüfus sayımı yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ülkenin yeni bir ekonomi altyapısına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Bölgesel İlişkiler ve Strateji

ABD'nin Suriye üzerindeki yaptırımlarını kaldırması çağrısında bulunan Şara, İran'ın bölgedeki müdahaleleri konusunda yeniden değerlendirme yapmasını umduğunu belirtti. Rusya'nın Suriye ile ilgili olumlu açıklamalarının, yeni yönetim için stratejik bir önem taşıdığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Toplumla İlişkiler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararına bağlı kalacaklarını belirten Şara, "Ülke içindeki reformlar ve yapısal değişiklikler, Suriye halkının kendi iradesiyle inşa edilmiştir," dedi.

Sonuç olarak, Ahmed Şara, komşu ülkelerle stratejik ilişkiler kurma arzusunu dile getirerek, "Ülkemiz artık inşaat aşamasına geçti. Devrimimiz sona erdi," ifadelerine yer verdi.