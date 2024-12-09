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Suriye Milli Ordusu, Münbiç'i PKK/YPG'den Kurtardı

Suriye Milli Ordusu, Münbiç ilçesinde PKK/YPG terör örgütüne karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirerek bölgedeki kontrolü ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 10:33
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'i PKK/YPG'den Kurtardı

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'i PKK/YPG'den Kurtardı

Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesini kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.

Operasyon kapsamında, Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyü terörden arındırılmıştır. İlerleme kaydeden SMO, ilçenin kuzey ve batı hattından da ilerleyerek, kontrolü tamamen ele geçirdi.

Böylece askeri muhalifler, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasından önemli bir zaferle çıkmış oldu. Münbiç, PKK/YPG'nin yıllardır işgali altında tuttuğu stratejik bir bölge olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. İlçede, aynı zamanda mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri de gerçekleştirilmekte.

Operasyonun Geçmişi ve Münbiç'in Stratejik Önemi

1 Aralık'ta başlatılan operasyonda, ilk gün Tel Rıfat ilçe merkezi, PKK/YPG'den kurtarılmıştır. Münbiç, ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen terör örgütünün işgalinde kalmıştır. PKK/YPG, bu ilçeyi Mayıs-Ağustos 2016 tarihlerinde ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılarla ele geçirmişti.

ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin Münbiç'i terk edeceği sözünü vermiştir. Ancak bu vaat yerine getirilmemiştir. Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile yaptığı Barış Pınarı Harekatı mutabakatı ile terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmiş, ancak durum değişmemiştir.

PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç öncelikli bir noktadır. Türkiye, Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı ile Afrin-Tel Rıfat-Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulmaktadır.

Suriye Geçici Hükümeti'nden Tebrik Mesajı

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye'nin egemenliğinin yeniden tesisi yolunda atılmış bu önemli adım için halkı ve Suriye Milli Ordusu'nu tebrik etti. Mustafa, Suriye topraklarının özgürleştirilmesi ve halkın özgürlük ile onur özlemine ulaşması için çağrıda bulundu.

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