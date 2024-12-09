Suriye Milli Ordusu, Münbiç'i PKK/YPG İşgalinden Kurtardı

Münbiç Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

Suriye Milli Ordusu, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altında bulunan Münbiç’i kurtararak tarihi bir başarıya imza attı. Bu operasyon, Fırat Nehri’nin batısında bulunan en büyük terör yuvasını temizleme hedefini gerçekleştirmiş oldu.

Operasyonun Önemi

Bu stratejik zafer, bölgedeki terör unsurlarının zayıflatılması açısından büyük önem taşıyor. Suriye Milli Ordusu, yerel halkın huzurunu sağlamak ve güvenliği artırmak amacıyla bu operasyona hız verdi.

Münbiç’in kurtarılması, ayrıca PKK/YPG’nin bölgedeki etkinliğini azaltmakta ve ilgili diğer yapıların da huzur ortamını tesis etmesine olanak tanımaktadır.