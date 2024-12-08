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Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te Özgürlük Şafağı Operasyonu'na Devam Ediyor

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te PKK/YPG'ye karşı ilerleyişini sürdürüyor; halk da terör örgütüne karşı ayaklandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:42
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te Özgürlük Şafağı Operasyonu'na Devam Ediyor

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te İlerlemesini Sürdürüyor

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Münbiç ilçesinde önemli ilerlemeler kaydediyor. SMO, bu operasyon sırasında teröristlerle çatışmalara devam etmekte.

Münbiç, 2016 yılında PKK/YPG tarafından işgal edilmişti. SMO, ilçenin kuzey ve batı kesimlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarla kontrolü ele geçirmeye çalışıyor. Bu arada, yerel halk da terör örgütünü kentten çıkartmak için ayaklandığı biliniyor. Münbiçliler, kent merkezinde yaptıkları protestolarla hapishanelerdeki tutsakları kurtarmayı başardılar.

Münbiç'in Stratejik Önemi

Münbiç'in önemi, ABD ve Rusya'nın beyanlarına rağmen burada PKK/YPG'nin varlığını sürdürmesinden kaynaklanıyor. Örgüt, 2016 yılında ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırılarla bu ilçeyi ele geçirmişti. ABD, Türkiye'ye, ilçenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'li teröristlerin bölgeyi terk edeceğine dair söz vermiş, ancak bu taahhüt yerine getirilmemiştir.

Rusya ise 2019'da Türkiye ile imzalanan mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmiş, ancak bu söz de yerine getirilmemiştir.

PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında, ucu Akdeniz'e ulaşacak bir terör koridoru açma planı içerisinde, Münbiç bölgesi kritik bir öneme sahiptir. Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı ile Afrin, Tel Rıfat ve Münbiç arasında doğrudan bir bağlantı kurmayı amaçlamakta ve bu doğrultuda önemli adımlar atmıştır.

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