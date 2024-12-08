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Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te PKK/YPG'nin İşgal Ettiği Bölgeleri Kurtardı

Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Münbiç'teki kritik bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:42
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te PKK/YPG'nin İşgal Ettiği Bölgeleri Kurtardı

Suriye Milli Ordusu, gerçekleştirdiği Özgürlük Şafağı Operasyonu ile terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç bölgesinde önemli bir başarıya imza attı. Yapılan operasyon sonucunda Ureyme beldesi ve Um Dadat köyü kurtarılarak, güvenli bir alan oluşturuldu.

Bu harekât, bölgedeki terör unsurlarına karşı alınan önemli bir önlem olarak dikkat çekiyor. Suriye Milli Ordusu, sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür operasyonlara devam etmeyi hedefliyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç...

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinin Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardı. Muhalifler, ilçe merkezine ilerliyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç...

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinin Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardı. Muhalifler, ilçe merkezine ilerliyor.

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