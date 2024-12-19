Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te Tişrin Barajı Çevresinde Arama Tarama Faaliyetlerine Devam Ediyor

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te Faaliyetlerini Sürdürüyor

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Münbiç'te, Tişrin Barajı çevresinde arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bu faaliyetler, ABD destekli terör örgütünün Münbiç'i işgal ettiği dönemde açtığı tünellerin temizlenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

SMO'nun sürekle devam eden çalışmaları, bu tünellerde gizli kalmış ve sivillere zarar verebilecek bomba tuzaklarının etkisiz hale getirilmesi için de kritik önem taşıyor. AA'nın görüntülediği SMO güçleri, Tişrin Barajı çevresindeki arazilerde arama yaparken, olası tehlikeleri bertaraf etmeye odaklanıyor.

Ayrıca, teröristlerin zaman zaman Fırat Nehri'nin doğusundan bölgeyi hedef alması nedeniyle siviller, bazı köylerini terk etmek zorunda kalıyor.

61 Yıllık Baas Rejiminin Devrilmesi

Öte yandan, Suriye'de 27 Kasım’da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaşması, 8 Aralık'ta rejim lideri Esed'in %sığınma sağlamak zorunda kalmasına sebep oldu.

30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde üstünlük kuran muhalif gruplar, başkent Şam’a girerek, Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarına son verdi.

Rejimin çökmesinin ardından geçici bir yönetim kurulur ve Muhammed el-Beşir, Mart 2025'e kadar bu yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi.

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği, 14 Aralık’ta yeniden faaliyete geçti. Rejimin çöküşü sonrasında birçok Batı ülkesi de Şam’a heyet göndermeye başladı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Münbiç'te, Tişrin Barajı çevresinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'i işgal ettiği dönemde meskun mahal ve kırsalda açtığı tünellerdeki tehlikelerin tümüyle ortadan kaldırılabilmesi için SMO'nun faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Münbiç'te, Tişrin Barajı çevresinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'i işgal ettiği dönemde meskun mahal ve kırsalda açtığı tünellerdeki tehlikelerin tümüyle ortadan kaldırılabilmesi için SMO'nun faaliyetleri aralıksız devam ediyor.