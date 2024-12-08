Suriye Muhalefeti 8 Aralık'ı 'Milli Bayram' İlan Etti

Suriye Muhalefeti Tarihi Bir Günü Kutluyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 8 Aralık tarihini, 61 yıl süren Baas rejiminin çöktüğü gün olarak ilan ederek 'Milli Bayram' olarak kutladığını duyurdu.

Teşekkür ve Kutlamalar

SMDK, yaptığı açıklamada, "Suriye'nin katil (Beşşar) Esed rejiminden kurtarılmasından dolayı Suriye halkını tebrik ediyoruz. 8 Aralık tarihini 'Milli Bayram' olarak ilan ediyoruz. Bugün; şehitlerin, kurbanların, tutukluların, yerinden edilenlerin ve mazlumların zafer günü," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Koalisyon'un, iktidarın geçiş yönetimine devri sürecinin tamamlanması için çalışmalarına devam edeceğinin altını çizerek yeni Suriye'nin inşası için tüm ülkelerle stratejik işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Suriye’de Çatışmalar ve Gelişmeler

Son dönemde Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım itibarıyla Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı. 30 Kasım'da Halep merkezinin büyük bir kısmı rejim güçlerinden alındı ve aynı gün İdlib genelinde hakimiyet kuruldu.

Şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama şehir merkezinin kontrolü de rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi. Gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik Humus ilinin bazı bölgelerini de alarak ilerlemeye başladı.

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, 6 Aralık'ta muhalifler operasyon başlatarak il merkezini geri aldı. Suveyda il genelinin tamamı 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçti, Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağladı.

Başkente açılan Humus ilinde, 7 Aralık'ta rejim karşıtı güçler şehir merkezine hakim oldu. Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkent Şam'ın güney banliyölerine girmeyi başardı. Rejim güçleri, Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkenti ele geçirmeye başlamasıyla 8 Aralık sabahı Esed rejimi, başkent genelindeki kontrolünü hızla kaybetti.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtardı.