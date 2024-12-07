Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus, Bakan Fidan ile Doha'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Dohada gerçekleştirilen 22. Doha Forumu marjında önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ile bir araya gelen Fidan, bölgedeki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Fidan'ın temasları hakkında detaylar, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Burada, Fidan’ın Camus ile gerçekleştirdiği görüşmenin yanı sıra, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile birlikte Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ile de ayrı görüşmeler yaptığı belirtildi.

Bu görüşmeler, özellikle Suriye’nin geleceği ve bölgesel işbirliklerinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.