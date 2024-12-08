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Suriye'nin Amman Büyükelçiliği'nde Bayrak Değişimi: Esed Rejimi Bayrağı İndirildi

Suriye'nin Amman Büyükelçiliği'nde Esed rejiminin bayrağı indirildi, yerine Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı çekildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 17:19
Suriye'nin Amman Büyükelçiliği'nde Bayrak Değişimi: Esed Rejimi Bayrağı İndirildi

Suriye Büyükelçiliği'nde Tarihi An

Suriye'nin Amman Büyükelçiliği'nde önemli bir gelişme yaşandı. Esed rejimine ait bayrak, derhal indirildi ve yerine Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrak göndere çekildi.

Baas Rejiminin Sonu

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından gelen bu olay, tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ürdün'ün başkenti Amman'daki Suriye Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleşen bu bayrak değişimi, aktivistlerin sosyal medya hesaplarından yayımlanan videolarla belgelenmiştir.

Paylaşılan görüntüler, Suriye'nin Amman Büyükelçiliği bahçesinde bulunan Esed rejimine ait bayrağın çekildiği ve yerine Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağın konulduğunu net bir şekilde gösteriyor.

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