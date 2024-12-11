Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde Bayrak Değişimi: Devam Eden Devrimin Simgesi

Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde Tarihi Bayrak Değişimi

Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliği, çöken Baas rejiminin bayrağının yerine artık Suriye devrimi bayrağını asarak önemli bir mesaj verdi. Bu değişim, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından gerçekleşti.

Yeni Bayrak, Yeni Umutlar

Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçilikte yapılan bu sembolik bayrak değişikliği, devrim yanlıları için yeni bir başlangıcı simgeliyor. Suriye devrimi bayrağı, halkın özgürlük arzusunun bir göstergesi ve Baas rejimine karşı sürdürülen mücadelenin devam ettiğini ifade ediyor.

Bağdat Büyükelçiliği'ndeki bu gelişme, Anadolu Ajansı tarafından da belgelendi. Bayrak değişimi, Suriye'nin uluslararası sahnedeki duruşunu yeniden şekillendirmek için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" asıldı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Irak'ın başkenti Bağdat'taki Suriye Büyükelçiliğinde bulunan bayrak değiştirildi.

Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" asıldı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Irak'ın başkenti Bağdat'taki Suriye Büyükelçiliğinde bulunan bayrak değiştirildi.