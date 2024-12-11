DOLAR
34,86 0%
EURO
36,68 0,1%
ALTIN
3.023,75 -0,26%
BITCOIN
3.444.326,02 -2,5%

Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde Bayrak Değişimi: Devam Eden Devrimin Simgesi

Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde Baas rejiminin bayrağı, devrimi simgeleyen yeni bayrakla değiştirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:05
Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde Bayrak Değişimi: Devam Eden Devrimin Simgesi

Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde Tarihi Bayrak Değişimi

Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliği, çöken Baas rejiminin bayrağının yerine artık Suriye devrimi bayrağını asarak önemli bir mesaj verdi. Bu değişim, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından gerçekleşti.

Yeni Bayrak, Yeni Umutlar

Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçilikte yapılan bu sembolik bayrak değişikliği, devrim yanlıları için yeni bir başlangıcı simgeliyor. Suriye devrimi bayrağı, halkın özgürlük arzusunun bir göstergesi ve Baas rejimine karşı sürdürülen mücadelenin devam ettiğini ifade ediyor.

Bağdat Büyükelçiliği'ndeki bu gelişme, Anadolu Ajansı tarafından da belgelendi. Bayrak değişimi, Suriye'nin uluslararası sahnedeki duruşunu yeniden şekillendirmek için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi...

Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" asıldı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Irak'ın başkenti Bağdat'taki Suriye Büyükelçiliğinde bulunan bayrak değiştirildi.

Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi...

Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" asıldı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Irak'ın başkenti Bağdat'taki Suriye Büyükelçiliğinde bulunan bayrak değiştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Yapılan Anket: Vatandaşların Yarısından Fazlası Hunter Biden'ın Affedilmesini Onaylamıyor
2
TBMM'de 2025 Bütçeleri Görüşüldü: Önemli Açıklamalar ve Projeler
3
Ürdün Kralı ve Irak Başbakanı'ndan Suriye Halkına Destek Mesajı
4
Kemal Advan Hastanesi'nde Durum Ciddi: Saldırılar Devam Ediyor
5
Bodrum'da Yağışlar Barajları Doldurmuyor: Su Krizi Kapıda
6
Katar, Şam Büyükelçiliği'ni Yeniden Açıyor: Kardeşlik Bağları Güçleniyor
7
Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde Bayrak Değişimi: Devam Eden Devrimin Simgesi

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!