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Suriye'nin BM Temsilcisi Aldahhak: Suriyeliler Parlak Bir Gelecek İstiyor

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Aldahhak, Suriyelilerin özgür ve demokratik bir devlet kurma arzusunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 02:15
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 02:15
Suriye'nin BM Temsilcisi Aldahhak: Suriyeliler Parlak Bir Gelecek İstiyor

Suriye'nin BM Temsilcisi Aldahhak: Suriyeliler Parlak Bir Gelecek İstiyor

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Koussay Aldahhak, Suriyelilerin dört gözle özgür, eşit, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin olduğu bir devlet kurmayı beklediğini ifade etti. Aldahhak, Baas rejiminin devrilmesinden sonra New York'taki BM merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriyelilerin Gelecek Umutları

Aldahhak, Suriyelilerin daha iyi bir gelecek için ülkeyi yeniden inşa edeceğini vurgularken, "Suriyeliler, özgür, eşit, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin olduğu bir devlet kurmayı dört gözle bekliyor. Ülkemizi ve yıkılanı yeniden inşa etmek için çabalarımızı birleştireceğiz" dedi.

Suriye'nin İhtiyacı Olan Değişim

Aldahhak, ekibiyle birlikte BM'de Suriye devlet kurumlarının bir parçası olarak Suriye halkının çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini belirtti. "Biliyorsunuz, biz karar verici değiliz, talimatları takip ediyoruz. Suriye'nin dış politikasını çizen liderlikten aldığımız talimatları takip ediyoruz ve şimdi yeni hükümeti bekliyoruz." diye konuştu.

Daha Parlak Bir Gelecek İçin İstikrar

Aldahhak, Suriye'de yaşam koşullarını iyileştirmeye ve tüm mültecilerin anavatanlarına geri dönmelerini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için çalışacaklarını kaydetti. "İstikrar ve güvenlik içinde yaşamak istiyoruz. Suriyeliler uzun süre acı çekti. Suriyeliler için daha parlak bir gelecek istiyoruz." dedi.

Baas Rejiminin Yıkılışı ve İsrail Saldırıları

Aldahhak, Baas rejiminin yıkılmasıyla ilgili gelişmelerin kendisi için de sürpriz olduğunu belirterek, "Suriyeliler mutluysa biz de mutluyuz. Onlar acı çektiğinde biz de acı çekiyoruz. Suriye'den binlerce mil uzakta kendimizi, bir kişiyi savunmuyoruz, ülkeyi savunuyoruz" ifadesini kullandı.

Bu süreçte, İsrail'in son günlerde Suriye topraklarına yaptığı saldırıları BM'ye şikayet ederek kınadıklarını ekleyen Aldahhak, BM mercilerine, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ve işgallerine son vermesi için çağrıda bulundu.

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