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Suriye'nin Dera İlinde Muhaliflerle Rejim Güçleri Arasında Çatışmalar Sürüyor

Suriye'nin Dera ilinde muhalifler ve rejim güçleri arasında yoğun çatışmalar devam ediyor; muhalifler il merkezini kuşatmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 21:31
Suriye'nin Dera İlinde Muhaliflerle Rejim Güçleri Arasında Çatışmalar Sürüyor

Dera'da Çatışmalar Devam Ediyor

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Beşşar Esed rejimi güçleri ile askeri muhalifler arasında çatışmalar sürerken, muhalifler il merkezini kuşatmaya çalışıyor. Rejim güçleri, 8. Tümen ile beraber Suveyda ve Kuneytra illerindeki muhaliflerle ‘Güneydeki Operasyonların Odası’nı kurdu.

Operasyon Odasından Açıklama

Operasyon odasından yapılan açıklamada, birlik ve beraberlik mesajları verilerek, Suriye'nin güney sınırlarının kontrol altına alınacağı belirtildi. Ayrıca, uluslararası topluma özgürlük ve medeni bir devlet inşasında Suriye halkının iradesine saygı göstermeleri çağrısı yapıldı. Rejim askerlerinden, ordudan ayrılmaları talep edildi ve hedef olarak Şam'a ilerlemek kaydedildi.

Yerleşim Yerleri Ele Geçirildi

Yerel kaynaklara göre, askeri muhalifler Dera il merkezi çevresinde sabah saatlerinden beri rejim güçleriyle çatışıyor. Bu çatışmalarda, Busra Harir, Casim, Hirak ve Tafas ilçeleri ile Semlin, Sura gibi beldeler ve çeşitli köyler ele geçirildi.

Nasib Sınır Kapısı Kontrol Altında

Muhalifler, Suriye-Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısını ele geçirerek, rejime karşı önemli bir adım attı. İl merkezini kuşatma hamleleri sürüyor.

Dera İli Tarihi ve Önemi

Dera, 2012-2018 yılları arasında muhaliflerin egemenliğinde bulunmuştu. Esed rejimi, İran destekli gruplarla yeniden bölgeyi kontrol altına almış ve 2018'de il genelinde hakimiyet kurdu.

Suriye Genelinde Gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısında da benzer çatışmalar yaşanıyor. 27 Kasım'da başlayan çatışmalar sonucunda, rejim karşıtı gruplar Halep'in merkezinin yanı sıra Hama ve Humus gibi önemli bölgeleri de ele geçirmiş durumda. Suriye Milli Ordusu ise Halep kırsalında PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar düzenlemektedir.

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