Suriye'nin Deyrizor Bölgesinde PKK/YPG ile Arap Aşiretler Arasındaki Çatışmalar

Deyrizor'da Çatışmaların Yeni Perdesi

Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilindeki çatışmalar, PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında şiddetleniyor. Bu çatışmalar, terör örgütünün Arap aşiretleri üzerindeki baskısı sonucu patlak verdi.

Çatışma Noktaları

Gün içerisinde, PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen saldırılarda, Busayra, İbrehiyye, Elharice, Tayyane, Ebu Hammam, Gazanic, Keşkiyye, Ziban ve Ellatva köylerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu alanlarda, PKK/YPG'li militanların oluşturduğu sözde kontrol noktalarına saldırılar düzenlendi.

Geçmişteki Çatışmalar

Deyrizor'da daha önce de benzer çatışmaların yaşandığı biliniyor. Bu saldırılar, PKK/YPG'nin ABD destekli "DEAŞ'la mücadele" operasyonları kapsamında gerçekleştirdiği işgallerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yerel Nüfusun Durumu

Örgütün işgali altındaki bölgede, Arap nüfusun tamamı zor durumda kalmış durumda. PKK/YPG'nin çocuk yaşta Arapları zorla silah altına alması ve bölgedeki kaynakları kontrol etmesi, yerel halkı daha da zor duruma sokuyor.

Petrol Kaçakçılığı

PKK/YPG, bölgede kontrol ettiği petrol kuyularından elde ettiği gelirle, Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla petrol satarak finansal güç elde ediyor. Ancak bu durum, bölge halkının yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalmasına neden oluyor.