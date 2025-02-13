DOLAR
36,12 0,03%
EURO
37,65 -0,28%
ALTIN
3.390,57 -0,73%
BITCOIN
3.462.123,54 1,22%

Suriye'nin Doha Büyükelçiliği Misyon Şefi, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Suriye'nin Doha Büyükelçiliği Misyon Şefi Bilal Muhammed, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:46
Suriye'nin Doha Büyükelçiliği Misyon Şefi, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Suriye'nin Büyükelçilik Misyon Şefi, AA'nın Ödül Törenindeydi

Suriye'nin Doha Büyükelçiliği Misyon Şefi Bilal Muhammed, Türkiye merkezli Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, çeşitli uluslararası temsilcilerin bir araya geldiği bir platform olarak dikkat çekti.

Oylama Süreci ve Etkinlik Detayları

Oylama sürecinin yanı sıra etkinlikte, dünyadaki önemli anların görüntülerinin yer aldığı kareler değerlendirildi. Bilal Muhammed'in katılımı, Suriye'nin uluslararası ilişkilerdeki varlığını ve kültürel etkileşimini pekiştiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu tür etkinlikler, küresel iletişim ve medya arasındaki bağların güçlenmesine katkıda bulunarak uluslararası düzeyde işbirliğini artırıyor.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hayvancılık Bilgi Yarışması: Dereceye Girenlere Yem Hediye Edildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstihdamda Büyük Artış Sağlandığını Açıkladı
3
Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay’ın Acı Haberi İzmir'de Aileye Ulaştı
4
Özgür Özel, Sinan Ateş'in Annesi Saniye Ateş ile Görüştü
5
Aydın'da Dalgalar Tarafından Aşındırılan Bölgeden Heykel Parçası Çıktı
6
Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı
7
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Erdoğan'a Övgü: İslam Dünyasının Lideri

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!