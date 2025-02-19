Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin Rolü: Panel Başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneli, Ankara'da başladı. Panelin açılışında Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Mart 2011'den bu yana Suriye'deki istikrar için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. "Mücadelemiz her zaman adalet, özgürlük ve demokrasi içindir; ama hepsinden önemlisi insan onuru içindir," dedi.

Panelin ilk oturumunda, Doç. Dr. Muhammad Hüseyin Mercan moderatörlüğünde, Suriye'nin yeniden inşası ve güven ikliminin oluşturulmasının gerekliliği konuşuldu. Mercan, Esed'in yönetiminin Orta Doğu'daki en katı rejimlerden biri olduğunu ifade ederek, Baas rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan sorunların ele alınması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Mustafa Yurdakul, Suriye'deki çatışmaları çözmek için yürütülen "barış diplomasisi" çabalarının önemine değindi. Yurdakul, "Türkiye’nin diplomasisinin, komşularımızın güvenliği için hayati önem taşıdığına inanıyoruz," dedi.

Yurdakul, "Bölgesel sahiplik" vurgusunun Türkiye'nin dış politikasında önemli bir yer tuttuğunu ve bölge ülkeleriyle işbirliğinin kritik olduğunu belirtti.

Bölgesel İşbirliği ve Yeni Fırsatlar

Yurdakul, yeni yönetim ile işbirliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekerek, "Suriye halkı için bir fırsat sunuyoruz; ancak bu fırsatların heba edilmemesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

Panelin ilerleyen bölümlerinde Doç. Dr. Hüseyin Alptekin ve Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav da söz alarak Suriye’deki mevcut durumu ve süreçteki dengeleri ele aldı. Oktav ayrıca, Suriye'nin kalkınmasının Türk ekonomisi için de önemli olduğunu belirtti.

Bu panel, Türkiye'nin Suriye politikası hakkında yeni görüşler ve yaklaşım sunarken, ülkenin bölgedeki istikrar için oynadığı kritik rolü bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü Paneli"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü Paneli"ne katılarak konuşma yaptı.