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Suriye'nin Halep İli'nde Yeni Bir Toplu Mezar Bulundu

Halep'teki Nakkarin köyünde, 1500 ceset kalıntısının bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 20:57
Suriye'nin Halep İli'nde Yeni Bir Toplu Mezar Bulundu

Suriye'nin Halep İli'nde Yeni Bir Gelişme

Suriye'nin Halep iline bağlı Nakkarin köyünde, devrik lider Beşşar Esed rejimi tarafından öldürülen sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarının yer aldığı bir toplu mezar bulundu. Bu gelişme, ülke genelinde devam eden arama tarama faaliyetleri sonrasında ortaya çıktı.

Toplu Mezarın Detayları

Halep emniyetine bağlı güçler, Nakkarin köyünde gerçekleştirdikleri incelemeler sırasında yaklaşık 1500 kişinin cesedinin bulunduğu bir toplu mezar tespit etti. Bu mezarın, devrik Esed rejimi ile alakalı olduğu iddia edilen ve kayıplara karışan sivillerin kalıntılarını içerdiği belirtiliyor.

Öte yandan, Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından 29 Aralık'ta yapılan bir açıklamaya göre, Humus ilinin Hola bölgesinde de Esed rejimi tarafından öldürülen sivillere ait başka bir toplu mezarın bulunduğu bildirilmişti.

Suriye'deki Toplu Mezarlar

Suriye'de halen keşfedilmemiş birçok toplu mezarın var olduğu düşünülüyor. Bu mezarlardan çıkarılan cesetlerin kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetlerinin öğrenilmesi hedefleniyor.

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