Suriye'nin Hama Şehrinde Deprem Oluyor

Suriye'nin Hama şehrinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin güney illerinde de hissedildi. Depremin merkez üssü Hama olup, sarsıntı saati 23.56'da kaydedildi.

Depremin Hissedildiği İller

Deprem, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay gibi illerde de hissedildi.

Hatay Valiliği'nden Açıklama

Hatay Valiliği, depremin ardından yaptığı açıklamada, kentte herhangi bir olumsuz durumun meydana gelmediğini belirtti. Açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı olarak depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler dikkatle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların Tepkileri

Deprem sonrası bazı vatandaşların endişeli anlar yaşadığı gözlemlendi. Özellikle sarsıntının ardından sokağa çıkan Cemil İbiş, AA muhabirine söylemiş olduğu sözlerde, "Şiddetli bir sarsıntı yaşadık, evlere girmeye çekiniyoruz." dedi.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de hissedildi.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de hissedildi.