Suriye'nin Hama Şehrinde Deprem Olayı

Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, çevre iller Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay dahil birçok yerden hissedildi.

AFAD'ın Açıklamaları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Hama olduğunu ve sarsıntının saat 23.56'da kaydedildiğini bildirdi. Hatay Valiliği ise ilk belirlemelere göre kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Valilik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların olmadığını belirtti ve Yayladağı ilçesine AFAD Arama Kurtarma ekibinin yönlendirildiğini ifade etti.

Vatandaşların Tepkileri

Hama'daki deprem sonrası sokağa çıkanlar arasında yer alan Cemil İbiş, "Şiddetli bir sarsıntı hissettik, evlere girmekte tereddüt ettik," dedi. Bu durum, vatandaşlar arasında endişeli anların yaşanmasına neden oldu.

Kilis ve Osmaniye Valiliğinden Açıklamalar

Kilis Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye'deki depremin kendileri tarafından da hissedildiğini, ancak can ve mal kaybının olmadığını bildirdi. Ekiplerin sahada incelemeler yaptığı, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri gönderildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, "Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Osmaniye'mize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun," ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın İskenderun ilçesinden de hissedildi. Vatandaşlar sarsıntının ardından tedbir amaçlı sokağa çıktı.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın İskenderun ilçesinden de hissedildi. Vatandaşlar sarsıntının ardından tedbir amaçlı sokağa çıktı.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın İskenderun ilçesinden de hissedildi. Vatandaşlar sarsıntının ardından tedbir amaçlı sokağa çıktı.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın İskenderun ilçesinden de hissedildi. Vatandaşlar sarsıntının ardından tedbir amaçlı sokağa çıktı.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın İskenderun ilçesinden de hissedildi. Vatandaşlar sarsıntının ardından tedbir amaçlı sokağa çıktı.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın İskenderun ilçesinden de hissedildi. Vatandaşlar sarsıntının ardından tedbir amaçlı sokağa çıktı.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de hissedildi.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de hissedildi.