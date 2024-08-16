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Suriye'nin Hama Şehrinde Art Arda İki Deprem Meydana Geldi

Hama'da yaşanan depremler Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi, yetkililer olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:37
Suriye'nin Hama Şehrinde Art Arda İki Deprem Meydana Geldi

Suriye'nin Hama Şehrinde Deprem Sarsıntıları

Bugün, Suriye'nin Hama şehrinde art arda gerçekleşen depremler, Türkiye'nin Hatay ve Gaziantep illerinde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremlerin sırasıyla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Depremin Ayrıntıları

AFAD'dan alınan bilgilere göre, ilki 13:15’te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hama şehri olarak belirlendi. Bu sarsıntının Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119,90 kilometre mesafede gerçekleştiği tespit edildi. Üç dakika sonra, saat 13:18'de 4,2 büyüklüğündeki ikinci bir deprem kaydedildi; bu depremin ise Hatay'ın Altınözü ilçesine 107,25 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi.

Resmi Açıklama ve İlk Tepkiler

Her iki depremin de 7,16 ve 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Sarsıntılar sebebiyle İskenderun ilçesinde bazı vatandaşların dışarı çıktığı gözlemlendi. Hatay Valiliği, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise herhangi bir ihbar alınmamıştır. Tedbir amaçlı olarak Yayladağı ve Altınözü'ne AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeler sürekli olarak izlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarı çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarı çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarı çıktı.

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