Suriye'nin Humus Bölgesine Hava Saldırısı: Esed Rejimi İddia Ediyor

Suriye'nin Humus İlinde Şiddetli Hava Saldırıları

Suriye'nin orta kesiminde bulunan Humus iline bağlı Kusayr ilçesinde, kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından hava saldırıları gerçekleştirildi. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, saldırılar 20.15 ile 20.30 saatleri arasında meydana geldi.

Hedefler ve Sonuçları

Saldırılarda Şinşar Yolu üzerinde bulunan mühimmat taşıyan bir araç ile Kusayr'ın batı kırsalını Lübnan'a bağlayan Def Köprüsü hedef alındı. Ayrıca, Daba yol kontrol noktası da saldırıya uğradı. Saldırı sonrası şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bilgisi paylaşıldı.

Def Köprüsü'nün, Hizbullah tarafından Kusayr ile Lübnan'ın kuzeyi arasında askeri ve lojistik sevkiyat amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.

Esed Rejiminin İddiaları

Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA, saldırıları İsrail güçlerinin düzenlediğini ileri sürdü. Haberde, Suriye ordusunun hava savunma sistemlerinin "düşman hedeflere" karşılık verdiği iddiaları da yer aldı. Ancak, İsrail’den henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

Humus ilinde Hizbullah ve İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor. İsrail, 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.