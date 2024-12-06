Suriye'nin Humus İli'ndeki Resten Otoban Köprüsüne Hava Saldırısı Düzenlendi

Suriye'de Hava Saldırısı: Resten Otoban Köprüsü Vuruldu

Suriye'nin Humus ilinde bulunan ve Hama ile kuzey bölgeleri birbirine bağlayan Resten otoban köprüsü, kimliği belirsiz uçaklar tarafından hedef alındı. Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, köprüye yapılan hava saldırısında hasar oluştu.

Resten köprüsü, iki il arasındaki kara yolunu sağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor ve bu nedenle stratejik bir öneme sahip.

Suriye'deki Güncel Çatışmalar

Suriye’nin kuzeyinde, Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım tarihinde rejim karşıtı gruplar, Halep'in merkezinin büyük bölümünü kontrol altına aldı ve aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamayı başardı.

Çatışmaların devam ettiği dönemde, 5 Aralık'ta Hama kent merkezinin düşmesiyle rejim güçleri önemli bir darbe aldı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu tarafından Halep kırsalında 1 Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu sonucunda Tel Rıfat ilçe merkezi terör unsurlarından temizlendi.