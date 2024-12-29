Suriye'nin Humus Kentinde Toplu Mezar Bulundu

Humus’ta Tüyler Ürperten Bir Keşif

Suriye Haber Ajansı (SANA), Humus ilinin Hola bölgesi civarında, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen bir toplu mezar bulduğunu duyurdu.

Uzman Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

SANA'nın haberine göre, tespit edilen mezarların ortaya çıkarılması için uzman ekipler ve sivil savunma görevlileri bölgeye yönlendirildi. Bu çalışma, kayıp kişilerin akıbetini ve toplu mezarların içeriğini araştırmayı amaçlıyor.

2012 Katliamı ve Rejim Sorumluluğu

Esed rejimi, 25 Mayıs 2012'de Hola bölgesinde 49'u çocuk, 34'ü kadın olmak üzere toplam 108 sivili katletmişti. Bölgeye düzenlenen bombardımanın ardından, rejim yanlısı Şebbihalar tarafından gerçekleştirilen baskında çok sayıda insan kesici ve delici aletlerle öldürülmüştü.

Diğer Toplu Mezarların Varlığı

Suriye'de, henüz ortaya çıkarılmamış birçok toplu mezar olduğu düşünülmektedir. Bu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması ve kimlik tespiti yapılması, kayıp kişilerin akıbetini araştırmak amacıyla büyük bir önem taşımaktadır.