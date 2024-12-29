DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.326.499,94 0,38%

Suriye'nin Humus Kentinde Toplu Mezar Bulundu

Suriye'nin Humus ilindeki Hola bölgesinde, Esed rejimine ait sivillere ait olduğu düşünülen bir toplu mezar tespit edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 17:25
Suriye'nin Humus Kentinde Toplu Mezar Bulundu

Humus’ta Tüyler Ürperten Bir Keşif

Suriye Haber Ajansı (SANA), Humus ilinin Hola bölgesi civarında, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen bir toplu mezar bulduğunu duyurdu.

Uzman Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

SANA'nın haberine göre, tespit edilen mezarların ortaya çıkarılması için uzman ekipler ve sivil savunma görevlileri bölgeye yönlendirildi. Bu çalışma, kayıp kişilerin akıbetini ve toplu mezarların içeriğini araştırmayı amaçlıyor.

2012 Katliamı ve Rejim Sorumluluğu

Esed rejimi, 25 Mayıs 2012'de Hola bölgesinde 49'u çocuk, 34'ü kadın olmak üzere toplam 108 sivili katletmişti. Bölgeye düzenlenen bombardımanın ardından, rejim yanlısı Şebbihalar tarafından gerçekleştirilen baskında çok sayıda insan kesici ve delici aletlerle öldürülmüştü.

Diğer Toplu Mezarların Varlığı

Suriye'de, henüz ortaya çıkarılmamış birçok toplu mezar olduğu düşünülmektedir. Bu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması ve kimlik tespiti yapılması, kayıp kişilerin akıbetini araştırmak amacıyla büyük bir önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kızıldeniz'de Köpek Balığı Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
İsrailliler Ramallah'ta Tarihi Alana Baskın Düzenledi
3
Düşürülen Azerbaycan Uçağındaki Kahraman Mürettebata 'Milli Kahraman' Unvanı
4
Erzurum'da Çatıdan Düşen Buz Kütlesi 12 Yaşındaki Çocuğu Yaraladı
5
Ankara'da İki Katlı Bina Yangını Söndürüldü
6
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Coşkusu

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak