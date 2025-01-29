Suriye'nin Kuzeyinde 14 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Terörle Mücadele

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Bölgesinde Güvenlik Önlemleri

Sırasıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini sağlamak ve terör tehditlerini bertaraf etmek amacıyla bölgedeki operasyonlarını sürdürmeye kararlıdır.