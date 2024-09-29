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Suriye'nin Kuzeyinde 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 13:32
Suriye'nin Kuzeyinde 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde PKK/YPG'ye Yönelik Operasyon

Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi. Azim ve Kararlılıkla Sürdürülen Mücadele

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesine devam ederek ülke güvenliğini sağlamaya kararlıdır.

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