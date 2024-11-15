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Suriye'nin Kuzeyinde 3 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:26
Suriye'nin Kuzeyinde 3 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Terörle Mücadele Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen bir operasyonla 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi," ifadelerine yer verildi.

Bu operasyon, Türkiye'nin bölgedeki terör tehdidi ile mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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