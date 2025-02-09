Suriye'nin Kuzeyinde 4 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Terörist Operasyonu

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde , huzur ve güvenliği tehdit eden 4 PKK/YPG'li terörist, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu eylemini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak amacıyla taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirmiştir. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki güvenlik operasyonlarının devam edeceğini ve terörle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini göstermektedir.