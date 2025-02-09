DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.471.960,16 -0,17%

Suriye'nin Kuzeyinde 4 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:12
Suriye'nin Kuzeyinde 4 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Terörist Operasyonu

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde , huzur ve güvenliği tehdit eden 4 PKK/YPG'li terörist, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu eylemini duyurdu.

Açıklama Detayları

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak amacıyla taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirmiştir. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki güvenlik operasyonlarının devam edeceğini ve terörle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini göstermektedir.

İLGİLİ HABERLER

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: 15 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Hayatını Kaybetti
2
Hindistan'da Maocu İsyancılarla Çatışma: 31 İsyancı Öldü
3
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
4
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
5
İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda 20 Binden Fazla Kişiyi Zorla Yerinden Etti
6
Kırşehir'de Sahte İçki Operasyonu: 24 Litre İçki ve 10 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
7
Süphan Dağı Zirve Tırmanışı Sis ve Çığ Riski Nedeniyle İptal Edildi

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!