Suriye'nin Kuzeyinde 5 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

MSB: Suriye'de 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kararlılığı

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi," ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, terörle mücadelede azim ve kararlılık mesajını da yineledi.

Bu gelişme, Türkiye'nin güvenliği için hayati önem taşıyan terör tehdidine karşı sürdürdüğü mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.