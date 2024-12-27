Suriye'nin Kuzeyinde 6 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak." ifadesi dikkat çekti. Bu mesajla birlikte, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.