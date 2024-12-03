Suriye'nin Kuzeyinde PKK/YPG'li 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Terörle Mücadele Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröristlere Geçit Yok!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne sererken, bölgedeki güvenlik durumunu da önemli ölçüde etkileyebilir.