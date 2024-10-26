Suriye'nin Kuzeyinde PKK/YPG'ye Ait 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyindeki Operasyonlar

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Açıklamaları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirmiştir. Terörü kaynağında yok etmek amacıyla öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar gerçekleştirilecektir" ifadesine yer verildi.

Bu gelişme, bölgede güvenliğin sağlanması ve terörizmin önüne geçilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.