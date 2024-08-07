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Suriye'nin Kuzeyinde PKK/YPG'ye Darbe: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin kuzeyinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/YPG üyesi 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:51
Suriye'nin Kuzeyinde PKK/YPG'ye Darbe: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Terörle Mücadele

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamalara göre, PKK/YPG terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Kararlı Müdahale

Bakanlık tarafından yayımlanan bildirimde, teröristlerin bölgedeki huzur ve güvenliği bozmak amacıyla taciz ateşi açtığı ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde bu teröristlere karşı kararlı bir müdahalede bulundu.

Bu operasyonun, söz konusu bölgelerdeki güvenlik ortamının sağlanmasına katkı sağlayacağı belirtilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedeflerinin her zaman net olduğu vurgulandı.

Terörle mücadele konusunda kararlılığını sürdüren Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların devam edeceğini açıkladı.

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