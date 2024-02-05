Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırıya hazırlanan PKK/YPG'li teröristin saldırı girişiminin başarılı bir şekilde etkisiz kılındığını 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı bir son dakika gelişmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda Suriye'nin kuzeyinde görev başında olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldırı girişiminde bulunan teröristlere misli ile karşılık verildiği bildirildi. Çıkan çatışmada 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li terörist gruplarının saldırı girişiminde bulunması ile bölgedeki Türk Ordusu arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda yapılan saldırıya misli ile karşılık verildi ve 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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