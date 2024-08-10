Suriye'nin Kuzeyinde Terör Operasyonu: 12 PKK/YPG'li Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Terörle Mücadele Devam Ediyor

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bu durum, Türkiye'nin güney sınırları boyunca terör tehdidine karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, terör koridoruna izin verilmeyeceği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."

Gelecek Operasyonlar

Bakanlığın açıklamasında, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı alınacak önlemler ve yapılacak yeni operasyonların süreceği bildirildi. Yetkililer, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin takip edileceğini ve gerektiğinde yeni adımlar atılacağını duyurdu.