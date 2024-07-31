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Suriye'nin Kuzeyinde Terörist Avı: 2 PKK/YPG'li Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:03
Suriye'nin Kuzeyinde Terörist Avı: 2 PKK/YPG'li Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Terörist Avı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terör Koridoruna Geçit Yok

MSB, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz." ifadesini kullandı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürekli bir şekilde operasyonlar gerçekleştirerek terörü kaynağında yok etmeye yönelik taahhüdünü vurguladı.

Proaktif Mücadele

MSB açıklamasında, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

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