Suriye'nin Kuzeyinde Terörle Mücadele: 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Terörle Mücadele
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesinde iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Operasyonların Hız Kesmeden Devamı
Bakanlıktan yapılan açıklama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütleriyle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor," denildi. Barış Pınarı Bölgesi
Barış Pınarı bölgesi, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör tehdidini azaltmak amacıyla önemli bir stratejik bölgede yer almaktadır.