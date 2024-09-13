Suriye'nin Kuzeyinde Terörle Mücadele: 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:34
Suriye'nin Kuzeyinde Terörle Mücadele: 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Terörle Mücadele

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesinde iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonların Hız Kesmeden Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütleriyle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor," denildi. Barış Pınarı Bölgesi

Barış Pınarı bölgesi, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör tehdidini azaltmak amacıyla önemli bir stratejik bölgede yer almaktadır.

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