Suriye'nin Lazkiye İlinde Onlarca İntihar Dronu Güvenlik Güçlerine Teslim Edildi

Suriye'nin Lazkiye kırsalında Kırdaha ilçesinde, toplumsal barış komitesi üyeleri ve bölgenin ileri gelenleriyle gerçekleştirilen bir toplantının ardından, ilçe halkı onlarca intihar dronunu genel güvenlik idaresine teslim etti.

Suriye içişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, toplantının sonucunda, Lazkiye'ye bağlı Kırdaha halkı, devrik rejime ait çok sayıda intihar dronuyla birlikte askeri ekipmanları yetkililere teslim etti.

Açıklamada, bu adımın toplumsal barış ve güven ortamının güçlenmesine önemli bir katkı sağladığı vurgulanırken, benzer girişimlerin ülkenin farklı bölgelerinde de devam ettiği belirtildi.