Suriye'nin Londra Büyükelçiliği 13 yıl sonra yeniden açıldı
Esad Hasan Şeybani ilk resmi ziyarette elçilik binasında bayrağı göndere çekti
Suriye’nin Londra Büyükelçiliği, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin katıldığı törenle 13 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti.
Bakan Şeybani, İngiltere’nin başkenti Londra’ya yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında, Suriye’de iç savaşın başlamasından sonra 2012’de kapatılan Londra Büyükelçiliği’ni yeniden açtı.
Elçilik binasında Suriye bayrağını göndere çeken Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Esad’ın kimyasal rejiminin dayattığı izolasyonun ardından bugün Londra’daki Suriye Büyükelçiliğimizi yeniden açıyoruz. Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor".
