Suriye’nin petrolü PKK/YPG’nin elinde!

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan petrol sahalarını kontrol altına aldı. Örgüt, bu sahalarda petrol arama ve üretim işlerini yürüten çok sayıda şirketi de ele geçirdi. Bu şirketlerin başında Cezire Petrol Şirketi geliyor. Bu şirket, örgütün eski eş başkanı Şahoz Hasan tarafından yönetiliyor. Cezire Petrol Şirketi, Suriye’nin petrolünü hem yabancı şirketlere hem de Esed rejimine satıyor. Örgüt, bu yolla yıllık yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde ediyor.

Suriye’deki mevcut petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 90’ına sahip olan PKK/YPG, işgal ettiği bölgelerde yaşayan Suriye halkını yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya bırakıyor. Örgüt, petrolü yüksek fiyatlara satarak kâr elde etmeye çalışırken, halkın ihtiyacını karşılamıyor. Rumeylan gibi zengin petrol sahalarının bulunduğu Haseke ili de yakıt krizinin yaygın olduğu bölgelerin başında geliyor. Halk, yakıt bulmak için uzun kuyruklar oluşturuyor veya karaborsadan pahalıya almak zorunda kalıyor.

ABD’NİN PETROL OYUNU

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2022’de BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupta ABD’yi ve isim vermeden PKK/YPG’yi Suriye’den petrol ve doğal gaz çalmakla itham etti. Bakanlık, ABD’nin Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG’ye destek vererek bölgede askeri varlığını sürdürüyor. ABD, ayrıca örgüte petrol ticareti yapması için yaptırımdan muaf tuttuğu Delta Crescent Energy adlı bir şirket kurdu. Bu şirket, Suriye’nin petrolünü uluslararası piyasaya satmak için örgütle anlaşma yaptı. Uzmanlar, ABD’nin bu hamlesiyle Suriye’nin petrol kaynaklarını ele geçirmeyi ve örgütü bölgede kalıcı hale getirmeyi planladığını aktarıyor.



ÖRGÜTÜN PETROL GELİRLERİ

Terör örgütü PKK/KCK birçok farklı suç türünden gelir elde ediyor. Örgütün yalnızca uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar gelir sağladığı söyleniyor. Örgütün Avrupa ülkelerinde "bağış" adı altında elde ettiği gelirin boyutu tam olarak bilinmiyor olsa da, petrol üretimi uyuşturucudan bile önce gelen en önemli gelir kaynağıdır. "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi"nin bütçesine giden 602 milyon dolar, gerçek gelirin sadece bir kısmı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’de işgal ettiği petrol ve doğal gaz sahalarından elde ettiği gelirle kendini finanse ediyor. Suriye’deki petrol ticaretinin arkasında, Irak’ta da terör eylemlerine katılmış PKK’lılar olduğu belirtiliyor.

Örgütün Suriye kolu PYD’nin eski eş başkanı olan Şahoz Hasan, Cezire Petrol Şirketi adlı paravan şirketin başında bulunuyor. Şahoz Hasan, Suriye’deki petrolü farklı ülkelere satmak için görüşmeler yapıyor. Şahoz Hasan gibi birçok PYD/YPG yöneticisi, geçmişte Irak’taki PKK kamplarında bulunmuş.

SURİYE’NİN PETROLÜ PKK/YPG’NİN ELİNDE: ABD VE ESED REJİMİ ORTAKLIĞI

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin işgal ettiği bölgelerdeki petrol sahalarından elde edilen gelir, örgütün en önemli finans kaynağı haline geldi. Örgüt, Suriye’nin petrolünü hem yabancı şirketlere hem de Esed rejimine satarak hem ABD yasalarını hem de uluslararası hukuku ihlal ediyor.

PKK/YPG’NİN PETROL ŞİRKETİ: CEZİRE PETROL

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’de kurduğu sözde özerk yönetimin petrol işlerini yürüten şirket, Cezire Petrol adını taşıyor. Şirketin başında ise örgütün Suriye kolu PYD’nin eski eş başkanı Şahoz Hasan bulunuyor. Şahoz Hasan, geçmişte Irak’ta da terör faaliyetlerine katılmış bir PKK’lı.

Cezire Petrol, Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarını işletiyor ve üretilen petrolü farklı ülkelere pazarlamak için görüşmeler yapıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılında 780 milyon dolarlık bütçe belirledi. Bu bütçenin yüzde 77’si petrol gelirlerinden oluşuyor.

PKK/YPG’nin Suriye’deki petrol ticaretinin en önemli ortağı, ABD’dir. ABD, terör örgütüne askeri, siyasi ve ekonomik destek veriyor. ABD, Suriye’deki petrol sahalarını korumak için bölgede askeri varlığını sürdürüyor. ABD, ayrıca terör örgütüne petrol ticareti yapması için yaptırımdan muaf tuttuğu Delta Crescent Energy adlı bir şirket aracılığıyla yardımcı oluyor.



PKK/YPG’nin petrol ticaretinin diğer bir ortağı ise Esed rejimidir. Rejim, PKK/YPG’yi tanımıyor ve bölgelerinde işgalci olduklarını belirtiyor ancak örgüte finansman sağlayacak adımlardan da geri durmuyor. Rejime yakınlığıyla bilinen milis yöneticisi ve milletvekili Husam Katırcı, terör örgütü ile petrol alışverişinin aracısı konumunda. Katırcı, ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesinde yer alıyor.

PKK/YPG’NİN PETROL ÜRETİMİ SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYENİN YARISI



Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş, ülkenin petrol üretimini de olumsuz etkiledi. Savaş öncesi günde 120 bin varil ağır petrol üretilirken, şimdi bu miktarın yarısı üretiliyor. Üretilen petrolün büyük bir kısmı PKK/YPG’nin kontrolündeki bölgelerden çıkıyor. Uzmanlar, Suriye’deki petrol altyapısına gerekli yatırımlar yapıldığında, ülke genelinde günlük 500 bin varil petrol üretilebileceğini öngörüyor.