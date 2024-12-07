Suriye'nin Suveyda İl Merkezi Muhaliflerin Kontrolüne Geçti

Suriye'nin Suveyda İlinde Gelişmeler!

Suriye'nin güneyindeki Suveyda il merkezi, muhalif grupların eline geçti. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bu bölgede nüfusun çoğunluğunu oluşturan Dürzi topluluğu, muhalif yerel gruplar aracılığıyla il merkezindeki kontrolü sağladı.

Rejim Güçlerine 24 Saat Süre Verildi

Suveydalı muhalif gruplar, dün rejim güçleri ile gerçekleştirilen görüşmelerde, il genelinden güçlerin çekilmesini talep etti. Gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı.

Suriye'deki Diğer Gelişmeler

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyinde Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da rejim güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başladı. 30 Kasım tarihinde, Halep'in merkezinin büyük bir kısmını ele geçiren rejim karşıtı gruplar, aynı gün İdlib genelinde hakimiyeti sağladı.

Ayrıca, bu gruplar 5 Aralık’ta Hama kent merkezinde de rejim güçlerini geriletti. Başkent Şam’a stratejik olarak yakın olan Humus ilinin bazı bölgelerini de kontrol altına alarak ilerleme kaydettiler.

Son olarak, Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta muhalif güçler tarafından başlatılan operasyon sonucunda il merkezi, rejim güçlerinden geri alındı.

Suriye Milli Ordusu ise Halep kırsalında 1 Aralık’ta PKK/YPG’ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini terörden arındırdı.