DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.457.348,3 1,65%

Suriye'nin Suveyda İl Merkezi Muhaliflerin Kontrolüne Geçti

Suriye'nin güneyindeki Suveyda il merkezi, muhalif grupların kontrolüne geçti. Yerel kaynaklar detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 10:56
Suriye'nin Suveyda İl Merkezi Muhaliflerin Kontrolüne Geçti

Suriye'nin Suveyda İlinde Gelişmeler!

Suriye'nin güneyindeki Suveyda il merkezi, muhalif grupların eline geçti. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bu bölgede nüfusun çoğunluğunu oluşturan Dürzi topluluğu, muhalif yerel gruplar aracılığıyla il merkezindeki kontrolü sağladı.

Rejim Güçlerine 24 Saat Süre Verildi

Suveydalı muhalif gruplar, dün rejim güçleri ile gerçekleştirilen görüşmelerde, il genelinden güçlerin çekilmesini talep etti. Gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı.

Suriye'deki Diğer Gelişmeler

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyinde Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da rejim güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başladı. 30 Kasım tarihinde, Halep'in merkezinin büyük bir kısmını ele geçiren rejim karşıtı gruplar, aynı gün İdlib genelinde hakimiyeti sağladı.

Ayrıca, bu gruplar 5 Aralık’ta Hama kent merkezinde de rejim güçlerini geriletti. Başkent Şam’a stratejik olarak yakın olan Humus ilinin bazı bölgelerini de kontrol altına alarak ilerleme kaydettiler.

Son olarak, Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta muhalif güçler tarafından başlatılan operasyon sonucunda il merkezi, rejim güçlerinden geri alındı.

Suriye Milli Ordusu ise Halep kırsalında 1 Aralık’ta PKK/YPG’ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini terörden arındırdı.

İLGİLİ HABERLER

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HDP-PKK arasındaki bağlantı deşifre edildi
2
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı Mevkidaşı Erakçi ile Görüştü
3
Erzurum'da Usulsüz Avcılara Büyük Ceza: 22 Kişiye 69 Bin TL
4
Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Yönetmen Nacer Khemir: Sinema, Özgürlüğün ve Dünyanın Kapısını Açıyor
6
Musul Valisi Ed-Dehil: 'Türkiye'nin Sanayi ve Tarım Tecrübeleri Değerlendirilmeli'
7
Gürcistan'da AB Yanlısı Göstericilere Polis Müdahalesi: Tiflis Sokakları Karıştı

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı