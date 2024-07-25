Suriye'nin Terörist Tehditlerden Arındırılması: MGK'nin Önemli Açıklaması

MGK Bildirisi: Suriye'nin Güvenliği Öncelikli Hedef

Yüksek Güvenlik Kurulu (MGK), yaptığı son değerlendirmelerde Suriye'nin topraklarının bölücü terörden arındırılmasının önemine dikkat çekti. Bu açıklama, ülkenin menfaatleri ve bekasının korunmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldı.

Terör Tehditi ve Suriye'nin Bekası

MGK, Suriye'de devam eden terör faaliyetlerinin yalnızca bölge güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda Suriye'nin varlığını da tehlikeye attığını belirtti. Kurul, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının, sadece bu ülkenin değil, tüm bölgenin barışı ve istikrarı için kritik olduğunu vurguladı. Sonuç olarak, MGK'nın bu açıklaması, Suriye'nin güvenliğinin sağlanması adına atılacak adımların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.