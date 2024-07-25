Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Suriye'nin Terörist Tehditlerden Arındırılması: MGK'nin Önemli Açıklaması

MGK, Suriye topraklarının terör unsurlarından arındırılmasının ülkenin güvenliği için kritik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:07
Suriye'nin Terörist Tehditlerden Arındırılması: MGK'nin Önemli Açıklaması

MGK Bildirisi: Suriye'nin Güvenliği Öncelikli Hedef

Yüksek Güvenlik Kurulu (MGK), yaptığı son değerlendirmelerde Suriye'nin topraklarının bölücü terörden arındırılmasının önemine dikkat çekti. Bu açıklama, ülkenin menfaatleri ve bekasının korunmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldı.

Terör Tehditi ve Suriye'nin Bekası

MGK, Suriye'de devam eden terör faaliyetlerinin yalnızca bölge güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda Suriye'nin varlığını da tehlikeye attığını belirtti. Kurul, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının, sadece bu ülkenin değil, tüm bölgenin barışı ve istikrarı için kritik olduğunu vurguladı. Sonuç olarak, MGK'nın bu açıklaması, Suriye'nin güvenliğinin sağlanması adına atılacak adımların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar