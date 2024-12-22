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Suriye'nin Yeni Lideri Ahmed eş-Şera, Dürzi Lider Velid Canbolat ile Görüştü

Suriye'nin yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şera, Lübnan Dürzi lideri Velid Canbolat ile başkent Şam'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 15:20
Suriye'nin Yeni Lideri Ahmed eş-Şera, Dürzi Lider Velid Canbolat ile Görüştü

Suriye'nin Yeni Yönetimi ve Dürzi Liderin Görüşmesi

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat ile başkent Şam'da bir araya geldi. Canbolat, Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette Şera ile ikili bir görüşme yaptı.

Basına Açıklama Yaptı

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Şera, "Rejim, Suriye birliğini bozmak için çalıştı." ifadesini kullandı. Medyadaki görüntülerde, yıllarca ayrı kalan çocuklar, anneler ve kardeşlere dikkat çekti. Şera, "Yaptığımız operasyon akıcı bir operasyondu." diyerek sürecin seyrini paylaştı.

Şera'nın Değerlendirmeleri

Şera, "Bakın büyük şehirde kimse yerinden edilmedi. Bir parça yıkılmadı." diyerek, devrik Beşşar Esed rejiminin varlığını mezhep temelli yaklaşımla korumaya çalıştığını vurguladı.

Canbolat'ın Şera'yı Tebrik Edilişi

Canbolat, 15 Aralık tarihindeki telefon görüşmesinde, Şera'yı Esed rejiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik etmişti. Velid Canbolat, 1977'den beri partinin ve Dürzi cemaatinin lideri olarak önemli bir konumda bulunuyor.

Velid Canbolat'ın Geçmişi

Canbolat, babası Kemal Canbolat'tan devraldığı liderlik görevini 46 yıldır sürdürüyor. Babası, 1977'de Lübnan'da iç savaş patlak vermeden 2 yıl önce bir suikast sonucu öldürüldü. Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu belirtmişti.

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