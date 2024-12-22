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Suriye'nin Yeni Lideri Ahmed eş-Şera, Lübnan Dürzi Lideri Canbolat ile Görüştü

Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed eş-Şera, Lübnan Dürzi lideri Canbolat ile Şam'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 17:49
Suriye'nin Yeni Lideri Ahmed eş-Şera, Lübnan Dürzi Lideri Canbolat ile Görüştü

Suriye'nin Yeni Lideri Ahmed eş-Şera, Canbolat ile Görüştü

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Lübnan'daki Dürzi lideri Velid Canbolat ile başkent Şam'da bir araya geldi. İkili görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunan Şera, "Rejim, Suriye birliğini bozmak için çalıştı." ifadesini kullandı.

Şera'nın Açıklamaları

Medyadaki görüntülere dikkat çeken Şera, özellikle çocukların ve ailelerin yıllarca ayrı kaldığına vurgu yaptı. "Yaptığımız operasyon akıcı bir operasyondu," diyen Şera, büyük şehirlerde kimsenin yerinden edilmediğini ve hiçbir yapının yıkılmadığını belirterek, devrik Beşşar Esed rejiminin mezhep temelli bir yaklaşım ile varlığını korumaya çalıştığını ifade etti.

Canbolat'ın Tepkileri

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Canbolat Suriye halkını Esed rejiminin devrilmesi için verdikleri mücadele dolayısıyla tebrik etti. Ayrıca, Lübnan-Suriye ilişkileri hakkında "Demokratik Toplantı" isimli bir bilgilendirme yapacağını dile getirdi. Canbolat, "Yol uzun, biz de sizin gibi İsrail'in yayılmacılığından sıkıntı çekiyoruz," şeklinde konuştu.

Diplomatik İlişkiler için Umut Var

Canbolat, Lübnan-Suriye ilişkilerinin diplomatik bağlarla normale dönmesini beklediklerini ve Lübnanlılara karşı suç işleyenlerin hesap vermesini umduğunu belirtti. Suriye halkına karşı suç işleyenler için adil mahkemelerin kurulmasını ve bazı gözaltı merkezlerinin müzeye dönüştürülmesini istediklerini ifade etti. Canbolat, 15 Aralık'taki bir telefon görüşmesinde Şera'yı Esed rejiminin devrilmesi nedeniyle tebrik etmişti.

Velid Canbolat Hakkında

Velid Canbolat, Lübnan'daki Dürzi toplumunun önde gelen liderlerinden biri. Babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan'da iç savaşın çıkmasından iki yıl sonra, 1977'de suikast sonucu öldürüldü. Velid Canbolat, babasının ardından partinin başına geçerek 46 yıl bu görevi sürdürdü. Haziran 2023’te istifa eden Canbolat'ın oğlu Teymur Canbolat, partinin yeni başkanı oldu. Velid Canbolat, 2015'te verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu belirtmişti.

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